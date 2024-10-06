الله أكبر بسم الله، نصر أكتوبر يوقد شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية

شكل نصر أكتوبر الكبير مصدر ودافع كبير لمبدعي الوطن ومفكريه من شعراء وملحنين ومغنيين، ليكونوا هم الصوت الذي يرفع من عزيمة الشعب ويقويها، وخاصة بعد هزيمة 1967، حيث حرصت الإذاعة المصرية على عرض الأعمال التي توجه أنظار الجمهور للنصر والقتال من أجل أرض الوطن وتمنع تلك لتي تذكرهم بالهزيمة و"النكسة".

وبرغم عدم طلب القوات المسلحة أو الإذاعة المصرية من الفنانين الحضور وتسجيل الأغاني، إلا أن عددا كبيرا من الملحنين والشعراء توافدوا إلى الإذاعة من تلقاء نفسهم فى شوق للمشاركة فى الشرف العظيم وهو صناعة أعمال توثق النصر وتبقى خالدة فى ذاكرة الجمهور لعشرات السنوات تعلم الأجيال القادمة عن لحظات القتال والدفاع عن الأرض والنصر الذي عاشته البلاد فى عام 1973.

ومع بدء انتشار رائحة النصر فى الأجواء، وتأكيد عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، سارع الفنانون حتى ازدحمت ممرات الإذاعة بالشعراء والملحنين، وكانت الأغاني تؤلف وتلحن وتسجل في اليوم ذاته، وذلك فى اليوم الرابع بعد بدء المعركة.

رايحين شايلين في إيدنا سلاح

وأول ما بث فى الإذاعة من الأغاني الوطنية حينها هى أغنية “رايحين شايلين فى إيدنا سلاح” من إنتاج عام 1972 بفيلم “العصفور” للمخرج يوسف شاهين، الذي منع عرضه حينها، لتكون التحفة الموسيقية واحدة من علامات الجهاد والقتال فى تاريخ الغناء المصري ويتم عرضها حتي يومنا هذا فى ذكري نصر اكتوبر المجيد من كل عام من خلال التلفزيون والإذاعة.

أغنية “رايحين شايلين في إيدنا سلاح” من الحان علي اسماعيل، الذي يقال أنه ويوسف شاهين عملا حتى ساعات الليل المتأخرة على مونتاج الأغنية التي قدموها للإذاعة.

على الربابة

كان الموسيقار الكبير بليغ حمدي من أول الوافدين إلى أبواب الإذاعة المصرية يلحن ما يكتبه الشعراء، لتكون أول أغنية يتم تسجيلها هي “على الربابة، حلوة بلادي السمرا بلادي الحرة” من أشعار عبد الرحيم منصور وصوت وردة الجزائرية الفنانة وردة لتكون بذلك أول مطربة عربية مصرية تغني لانتصارات أكتوبر.

كما يذكر ان المغنية الجزائرية قد أصرت على دخول مبنى ماسبيرو الذي كان محاصرا أمنيا، والتقت بابا شارو، رئيس التليفزيون آنذاك، والذي أبلغها بعدم وجود ميزانية في المبنى لأي عمل غنائي لتطلب منه ورقة بيضاء وقعت من خلالها على تنازل عن أجرها مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبد الرحيم منصور، ليفتح بذلك استديو 46 للتسجيل، حيث تنازل الموسيقار أحمد فؤاد حسن، رئيس الفرقة الموسيقية، أيضا عن أجره، وفقًا للكاتب الصحفي “مصطفى الضمراني” بأحد مقالاته.

أنشودة النصر

أنشودة النصر أو نشيد “الله أكبر بسم الله” هي واحدة من أشهر وأهم الأغاني التى خرجت للشعب المصري بسبب نصر أكتوبر المجيد، وهي من تعاون أخر من ضمن الـ 18 اغنية التي كتبها الموسيقار الكبير بليغ حمدي والشاعر عبد الرحيم منصور والتي غناها “الكورال”، ليتغنى المصريون بـ “الله أكبر بسم الله” مع عبور وتحطيم الجنود البواسل لخط بارليف.

كتب الشاعر عبد الرحيم منصور كلمات لأغنية فى اليوم الأول للنصر 6 أكتوبر، ليبني من خلالها تاريخ الغناء ويوثق النصر فى أن واحد وذلك مع انطلاق بيان العبور من القوات المسلحة والإعلان للمصريين عن تحطيم خط بارليف.

عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة

وقدمت الفنانة شادية أغنية “عبرنا الهزيمة”، والتي تم إذاعتها خلال أيام حرب أكتوبر، وهي كذلك تأليف الشاعر عبد الرحيم منصور ولحن الموسيقار بليغ حمدي.

أغاني عبد الحليم فى نصر أكتوبر

وتعاون بليغ حمدي مرة جديدة مع عبد الحليم حافظ وقدّما مجموعة من الأغاني منها "عاش اللي قال" و"قومي يا مصر" و"الفجر لاح".

كما تعاون العندليب مع العديد من الملحنين، ليقدم "لفي البلاد يا صبية"، من ألحان محمد الموجي وكلمات محسن الخياط، وكذلك أغنية "خلي السلاح صاحي" من ألحان كمال الطويل وذلك بعد الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار.

كان عبد الحليم حافظ كذلك من أوائل المغنين الذين تبرعوا بحناجرهم الذهبية فى سبيل النضال الثقافي لنشر الوعي ورفع من معناويات الشعب المصري فى وقت الحرب والنصر كما فعل سابقًا فى وقت الهزيمة، حيث تنازل العندليب عن أجره بالكامل كما يقول البعض أنه ساهم فى دفع أجور الفرقة الموسيقية من أمواله الخاصة.

وفي أغنية “صباح الخير يا سينا” تواصل العندليب مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وطلب منه أن يكتب له أغنية عن نصر أكتوبر العظيم، ليلحنها الموسيقار كمال الطويل.

سمينا وعدينا

ومن ضمن أغاني نصر أكتوبر المجيد هي اغنية “سمينا وعدينا” والتي توثق لحظة عبور الجنود قناة السويس، وقامت بغنائها المطربة شهرزاد، وهي من أشعار عليه الجعار، وألحان عبد العظيم محمد.

دولا مين ودولا مين

قامت السندريلا سعاد حسني، بتقدم أغنية “دولا مين ودولا مين” بعد إندلاع حرب أكتوبر، حيث تواصلت مع الإذاعي وجدي الحكيم، وطلبت منه الغناء للأبطال على الجبهة، وعرضت عليها أشعار أحمد فؤاد نجم، ولحن الموسيقار كمال الطويل، ليوافق الحكيم على تقديم الأغنية.