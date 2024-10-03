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محافظ المنيا يفتتح معرض “بداية جديدة" لتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة في ملوي

محافظ المنيا, فيتو
محافظ المنيا, فيتو

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، معرض مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” المقام بشارع تونى بك بالعرفاني بمدينة ملوي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

محافظ المنيا يفتتح معرض مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري 
وأكد المحافظ أن إقامة هذه المعارض تأتي تفعيلا لمبادرة “بداية" تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة وزيرة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار تنافسية.
 

وخلال جولته في المعرض، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاطمئنان على مدى رضاهم عن التخفيضات، والاستماع لمقترحاتهم، حيث عبّر المواطنون عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة، مشيرين إلى تأثيرها الإيجابي في جميع أنحاء المحافظة.
 


وجه كدواني رؤساء الوحدات المحلية بضرورة إقامة معارض مماثلة طوال العام في جميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، مع متابعة قوائم الأسعار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
 

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يضم 20 عارضًا، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل اللحوم البلدية والمجمدة، الألبان، المنظفات، السلع الغذائية، والخضروات، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، مضيفا توفير قوافل تموينية متنقلة تجوب القرى والنجوع، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

حضر الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وتاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية.
 

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