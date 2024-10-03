الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين: 20 مليون جنيه إجمالي مبيعات أهلا مدارس بمنطقة السواح

معرض السلع
معرض السلع
ads

أعلن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين  أن إجمالى مبيعات معرض اهلا مدارس التابع للشركة والتي تم إقامته فى منطقة السواح بلغ 20  مليون جنيها. 

 

وأضاف  علاء ناجى أن عددا كبيرا من المواطنين قد توافدوا على مقر الشركة القابضة للمطالبة بإعادة إقامة المعرض لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، موضحا أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق ب 25%. 

 

وأوضح أنه جارٍ دراسة إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية.

 

ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات. 

 

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد نظمت معرض رئيسي في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.

 

وطرحت الشركة السلع بتخفيضات تصل إلى 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة. 

 

وتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون،  النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية منطقة السواح

مواد متعلقة

التموين: تجهيز 16 مقرا لبيع الخضراوات وطرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

14 حالة لوقف بطاقات التموين، تعرف عليها

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية