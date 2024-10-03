التموين: 20 مليون جنيه إجمالي مبيعات أهلا مدارس بمنطقة السواح

أعلن الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أن إجمالى مبيعات معرض اهلا مدارس التابع للشركة والتي تم إقامته فى منطقة السواح بلغ 20 مليون جنيها.

وأضاف علاء ناجى أن عددا كبيرا من المواطنين قد توافدوا على مقر الشركة القابضة للمطالبة بإعادة إقامة المعرض لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، موضحا أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق ب 25%.

وأوضح أنه جارٍ دراسة إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية خاصة الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية.

ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المتواجدة بالمحافظات.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد نظمت معرض رئيسي في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.

وطرحت الشركة السلع بتخفيضات تصل إلى 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة.

وتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.