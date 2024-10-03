المشاط: قطاع الاستخراجات تراجع بنسبة 4.7% خلال 2023 - 2024

رانيا المشاط، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن قطاع الاستخراجات بالمناخ الاقتصادي العام، تأثر بسبب التحديات الجيوسياسية، وتراجع بنسبة 4.7% خلال 2023/2024، بفعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، الأمر الذي أصبح يشهد تحسنًا في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.



وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن هذه التطورات حفزت على توجه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات المتجددة كجزء من استراتيجية جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.



وتابعت: أمكن تعويض التباطؤ في النشاط الاقتصادي بصفة جزئية، من خلال تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.