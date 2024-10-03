المشاط: المؤسسات الدولية تتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ4% عام 2024/2025

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن المؤشرات الدورية تشير إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، محققا زيادة متجاوزا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.



وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية شهد انتعاشا طفيفا، وهو ما يعكس اتجاها إيجابيا في الأداء التجاري الإجمالي.



وتابعت: تشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية والتي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعوما بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.