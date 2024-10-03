حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا (صور)

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 124 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية مكثفة اليوم على المخابز والأسواق بمدينة ملوي، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، والالتزام بجودة رغيف الخبز في المخابز البلدية.

المخابز ومستودعات البوتاجاز في ملوي



ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الممارسات الاحتكارية.



المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة، منها نقص وزن الخبز، ومخالفات تتعلق بعدم مطابقة الخبز للمواصفات، وعدم وجود سجل بالمخابز، وعدم إعطاء بون إلى جانب عدم نظافة أدوات العجن. كما شملت المخالفات سلعًا مجهولة المصدر بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.

إضافة إلى ضبط تجميع 104 بطاقات تموينية، مؤكدًا على تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان التزام التجار والمخابز بتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

