المشاط: العمل على خطة عاجلة لحل أزمة الكهرباء حتى يوليو المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك خطة عاجلة بشأن زيادة الاستثمارات في شبكة الكهرباء لأنها أهم أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوليو المقبل.
وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن الخطة المتعلقة باستثمارات الكهرباء، تستهدف حل أزمة الكهرباء في مصر، خلال الفترة المستهدفة.
التخطيط والتعاون الدولي تكشف عن 3 محاور لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي
رانيا المشاط ، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك تطورات في الاقتصاد الصري تشير إلى وجود استقرار خلال الفترة الحالية، مما يدفع العجلة للقطاع الخاص، مع مواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة وداعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الإستثمارات العامة.
وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ترتكز على 3 محاور تتمثل في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، ودعم الانتقال الاخضر.
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