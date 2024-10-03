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رياضة

عودة روديجر، الإعلان عن قائمة ألمانيا لمباراتي البوسنة وهولندا

المانيا
المانيا

أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، القائمة الرسمية لخوض مباراتي البوسنة وهولندا في الجولتين الثالثة والرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويلعب منتخب ألمانيا يوم 11 أكتوبر الجاري ضد البوسنة على ملعب "بيلينو بولي" بالعاصمة البوسنية سراييفو بالجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف المنتخب الألماني ضيفه هولندا يوم 14 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة بالبطولة القارية.


وافتتح الألمان مشوار دوري الأمم الأوروبية خلال شهر سبتمبر الماضي بالفوز على المجر بخماسية دون رد ثم التعادل مع هولندا بنتيجة 2-2.

وشهدت قائمة المنتخب الألماني عودة مدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديجر بعد استبعاده من قائمة المانشافت في معسكر شهر سبتمبر الماضي.

 

قائمة المانيا 

حراسة المرمى: أوليفير بومان – ألكساندر نوبل – يانيس بلاسوفيتش.

خط الدفاع: فلادميار أنطون – بنيامين هنريتش – جوشوا كيميتش – روبن كوتش – ماكسيميليان ميتلشتيت – دافيد راوم – أنطونيو روديجر – جوناثان تاه – نيكو شلوتربيك.

خط الوسط: روبرت آندريش – باسكال جروس – كريس فوهريتش – جمال موسيالا – ألكساندر بافلوفيتش – أنجيلو شتيلر – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: سيرجي جنابري – كاي هافيرتز – دينيز أونداف – تيم كليندينست.

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