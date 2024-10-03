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اقتصاد

التخطيط والتعاون الدولي تكشف عن 3 محاور لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي

رانيا المشاط، فيتو
رانيا المشاط، فيتو

رانيا المشاط ، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن هناك تطورات في الاقتصاد المصري تشير إلى وجود استقرار خلال الفترة الحالية، مما يدفع العجلة للقطاع الخاص، مع مواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة وداعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة.


وأضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي ترتكز على 3 محاور تتمثل في تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، ودعم الانتقال الاخضر.

 

المشاط: معدل النمو الاقتصادي سجل 2.4% خلال الربع الرابع من 2023-2024

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الربع من 2023/2024، سجل معدل نمو 2.4%، ليصل معدل النمو السنوي 2.4%، تأثرا بالصدمات الخارجية المتعددة.


كما أضافت المشاط خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، أن قناة السويس سجلت انخفاضا بنسبة 30% خلال نفس الفترة نتيجة اضطرابات البحر الأحمر.

 

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