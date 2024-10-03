انتشال جثة غريق وإنقاذ اثنين بشاطئ الهانوفيل في الإسكندرية

انتشلت قوات الانقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، المدعومه بغواصين الخير المتطوعين، جثه شاب بعد ظهوره علي سطح المياة، عقب غرقه في شاطئ الهانوفيل العام غرب المدينه، عقب نزوله مياه البحر للاستحمام وجرفه التيار ومعه اثنين آخرين جري انقاذهم.

تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف الي المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من شرطة النجدة، بورود بلاغ من مسؤولي شاطىء الهانوفيل العام، يفيد أثناء نزول عبد الرحمن محمد فتحي جاد، الي مياه البحر للاستحمام وجرفه التيار ومعه اثنين آخرين من اصدقائه جري انقاذهم بواسطه العاملين علي الشاطئ فيما غرق الثالث.

توجهت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وغواصين الخير لمكان الغرق، وجري البحث عن الجثمان الي ان تمكنوا من. انتشاله بعد طفو الجثه علي السطح بالقرب من مكان الغرق.

تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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