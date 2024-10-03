وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس (صور)

أجرى محمد رمضان غريب، وكيل تعليم دمياط، جولة علي عدد من مدارس ادارة دمياط التعليمية، وذلك للاطمئنان على انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وكيل الوزارة يحرص على التواصل المباشر مع الطلاب

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية في مدارس الامام محمد عبده و الصناعية بنات

وشملت جولة وكيل التعليم زيارة مدرسة الامام محمد عبده الابتدائية ومحمد عبدة الاعدادية والثانوية الصناعية بنات

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأن على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكد من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وكيل الوزارة مع مدير ادارة دمياط التعليمية في طابور الصباح

غريب يحرص على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين

كما حرص "غريب" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية وقام بإختبار العديد من التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للاطمئنان على مستوى التلاميذ.

ومن خلال هذه الجولة، يوجه وكيل الوزارة رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وأنها تعمل جاهدة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها.