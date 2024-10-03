الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظ المنيا يشدد على إزالة التعديات والإشغالات (صور)

خلال جولته بشوارع
خلال جولته بشوارع مدينة ملوي، محافظ المنيا

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولته التفقدية في مركز ومدينة ملوي، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والوقوف على أعمال النظافة والمرافق  مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو إشغالات على حرم الطريق العام، والالتزام بخطوط التنظيم لضمان الحفاظ على الأرصفة، التي تمثل حقًا للجميع كما وجه بتكثيف الحملات لمكافحة سرقة التيار الكهربائي وضبط المخالفين.
 


أكد المحافظ على أهمية استمرار حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والميادين، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ووجه رئيس الوحدة المحلية بمواصلة أعمال النظافة والتجميل، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين.

وخلال الجولة، تم تنفيذ حملة تفتيشية لضبط سرقات التيار الكهربائي بعدد من المحال التجارية، وتم فصل التيار الكهربائى عن اثنين من الأبراج السكنية المخالفة التي ثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي.


كما تابع المحافظ الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.


وأثناء جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين وأصحاب المحال، مستمعًا إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم. ووجه مسؤولي التموين والتضامن بفحص عدد من الطلبات، مع التأكيد على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحالات الاجتماعية، وتفعيل دور الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم.

سرقة التيار الكهربائي وضبط المخالفين في ملوي 
 

رافق المحافظ خلال الجولة تاج أبو سداح، رئيس مركز ملوي، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، إلى جانب مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
 

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