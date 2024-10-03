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اقتصاد

توقيع مذكــرة تفاهــم للتعاون الفني بين مصلحة الضرائب والضرائب الفيدرالية في روسيا

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت مصلحة الضرائب المصرية وهيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية مذكــرة تفاهــم للتعاون الفني في مجال عمل الإدارة الضريبية، وقام بالتوقيع عن مصلحة الضرائب المصرية " رشا عبد العال رئيس المصلحة "، وعن هيئة الضرائب الفيدرالية " دانييل إيجوروف رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية "، وذلك على هامش توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، الأمر الذي يعد انطلاقة للتعاون بين مصر وروسيا في مجال الضرائب، ويمكن أن يمتد لمجالات أخرى وفقًا لما يتم التوافق عليه بين الطرفين.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع مجالات التعاون في مجال الإدارة الضريبية  مع الدول المختلفة، تم توقيع هذه المذكرة، مضيفة أن ذلك يأتي إدراكًا من الجانبين بأن التعاون التقني والفني في مجال الإدارة الضريبية بين الطرفين يعود بالمنفعة المتبادلة.  

وأوضحت أنه وفقًا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية في مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهني للموظفين، وكذلك في المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذه المجالات، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات؛ وتنسيق العمل على المستوى الدولي والمشاركة في تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية في كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين؛ ونقل المعرفة المتخصصة التي يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر؛ كما سيتم توفير التدريب لموظفي أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت " رشا عبد العال "  أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة  مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية فإنه يمكن توسيع التعاون  ليشمل تقديم أحد الأطراف  المساعدة الفنية للطرف الآخر في مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما في ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلي الطرفين حول مسائل منهجية التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية.

ومن الجدير بالذكر أنه رافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية والتي تم توقيع مذكرة  التفاهم على هامش فاعلياتها، عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة.

 

 

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