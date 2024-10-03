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محافظ المنيا يشهد توزيع الخبز مجانًا بمركز ملوى (صور)

محافظ المنيا, فيتو
محافظ المنيا, فيتو

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، مساهمة تطوعية لعدد من المخابز فى مدينة ملوى بتوزيع الخبز مجانًا للمستفيدين تموينيًا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"، لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.
 


قال اللواء كدواني، إن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري مستمرة في تنفيذ أنشطتها وبرامجها فى جميع مراكز المحافظة، لافتا أن هذه المبادرة تأتى تجسيدًا لاستراتيجية الدولة للتنمية البشرية، وهى خطوة مهمة لتمكين الأفراد وتعزيز دورهم فى بناء المجتمع، مشيدا بوعى المواطنين فى المساهمة بنجاح المبادرة الرئاسية.


وحرص المحافظ على فتح نقاشا مع المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة، مقدمين شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة الهامة، للارتقاء بالإنسان وتوفير متطلباته من خلال تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات.
 


حضر الفعالية كل من تاج ابوسداح رئيس مركز ملوى، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
 

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