الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري (إنفوجراف)

أسعار العملات مقابل
أسعار العملات مقابل الجنيه، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري والذهب).


وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقا للبنك المركزي المصري وشعبة الذهب والمجوهرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

اسعار العملات أسعار الذهب اسعار العملات الأجنبية اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اسعار الدولار اخبار اقتصاد

مواد متعلقة

مدبولي يكشف حجم إنجازات مصر في ملف الزراعة.. ويؤكد أهمية تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.. ويتحدث عن قضية اللاجئين والمهاجرين.. ويفند شائعات تغول الحكومة على المستثمرين

رئيس الوزراء: نواجه أكثر من تحد ونعمل على بناء الداخل.. وتمكنا من توسيع الرقعة السكانية لـ 12%.. والتحول إلى الدعم النقدي مطروح للحوار الوطني

رئيس الوزراء يستعرض أهم القضايا المثارة على الساحة.. ويؤكد أهمية التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع لمختلف الرؤى.. ويعلن انخفاض الدين الخارجي.. ويكشف حجم إنتاج المياه المحلاة

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

مدبولي يلتقى عددا من القامات الفكرية لاستعراض قضايا مثارة على الساحة

7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

الحكومة توافق على مشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي - بلبيس»

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية، 7 أندية بالصدارة

مسيرات يافا اليمنية تنجح في تنفيذ عملية نوعية وسط تل أبيب

اليوم، حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

التنمية المحلية تعلن استضافة مدينة الإسكندرية ليوم المدن العالمي 31 أكتوبر

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

رصد ثاني توهج شديد على الشمس وعالم فلك يحدد موعد وصوله للأرض

أزمة في بريطانيا بسبب مسابقة "أقبح" كلب في البلاد ونداء من الشركة المنظمة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية