الخميس 03 أكتوبر 2024
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ننشر فعاليات اليوم الدراسي السادس بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

أعلنت جامعة القاهرة عن فعاليات اليوم الدراسي السادس اليوم الخميس خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

حيث تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة اسكتشا مسرحيا، وتنظيم كلية الآداب عدة ورش فنية، وتنظم كلية الهندسة حفل فنون شعبية وورش بيئية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد الميدانى كل فى دائرة مسئولياته، مشددا على الالتزام بانتظام الدراسة منذ اليوم الأول وفق الجداول المعلنة، كما وجه العمداء والوكلاء بفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق أن جامعة القاهرة ليست مكانا فقط لتلقى المحاضرات، وإنما هى ساحة للعلم والفكر والأنشطة متعددة المجالات، لبناء شخصية طلابها، وخلق جيل واعد قادر على بناء الوطن.

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