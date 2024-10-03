الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

لأول مرة، ميلي بوبي براون تنشر صورا من حفل زفافهما السري

ميلي بوبي براون وزوجها،
ميلي بوبي براون وزوجها، فيتو

ميلي بوبي براون، نشرت الممثلة البريطانية الشابة، ميلي بوبي براون، لاول مرة صور من حفل زفافها السري، على خطيبها، جايك بونجوڤي، والذي فجأت به الجميع منذ عدة أشهر.

ورصدت الصور التي نشرتها الممثلة، أقامة الزوجين، لحفل زفاف، في الهواء الطلق وسط الطبيعة، بحضور عدد قليل من الأصدقاء والأقارب.

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زواج ميلي بوبي براون وجايك بونجوڤي سريا

وكشفت تقارير صحفية، أن الممثلة البريطانية الشابة، ميلي بوبي براون، تزوجت بشكل سري في مايو ٢٠٢٤، من  خطيبها، جايك بونجوڤي.

وذكرت التقارير الصحفية، أن ميلي بوبي براون، وجيك بونجوفي، أقاما حفل صغير، حضره أفراد العائلة، وعدد صغير من الأصدقاء.

 

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