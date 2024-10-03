إسلام كابونجا يرقص مع زوجته على أغنيته "يا حبيبتي وحشتيني" في حفل زفافه (صور)

تصدر مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا، مؤشر البحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا، عقب احتفاله بزفافه وسط الأسرة والأصدقاء المقربين وكان من بين الحضور زوجة عصام صاصا.

حفل زفاف إسلام كابونجا

ورقص إسلام كابونجا مع زوجته على عدد من أغانيه الشهيرة ومنها يا حبيبتي وحشتيني، وسط تفاعل كبير من الحضور.

إسلام كابونجا، يعتبر من أبرز مؤدي المهرجانات بالوقت الحالي، وقدم الكثير من أغاني المهرجانات والتي ساهمت في شهرته ومن أبرزهم أغنية يا حبيبتي وحشتيني.