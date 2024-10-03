"معلومات الوزراء" تنشر إنفوجرافا حول قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية).

قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية

وأكد الإنفوجراف أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية للأعمال تظهر نموًا بنسبة 60٪ تقريبًا من عام 2016 إلى عام 2022، بقيمة 27 تريليون دولار.