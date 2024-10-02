مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024

يتساءل العديد من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 والتي من المقرر أن يتم صرفها منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر.

صرف معاش "تكافل وكرامة"

ويتم صرف معاش "تكافل وكرامة" طبقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في منتصف كل شهر، ويكون ذلك من الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر يبدأ منتصف الشهر.

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 ملايين أسرة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.