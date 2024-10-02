الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رياضة

أول تعليق لـ سام مرسي بعد استبعاده من منتخب مصر

سام مرسي لاعب إبسويتش
سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، فيتو

منتخب مصر، تحدث سام مرسي لاعب وسط منتخب مصر وفريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن استبعاده من معسكر منتخب مصر لشهر أكتوبر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وعبر اللاعب الدولي المصري عن حزنه في تصريحات خاصة لبرنامج إستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور، بعد الاستبعاد من قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

وأكد سام مرسي، أنه قادر على اللعب أساسيًّا رفقة منتخب مصر حتى قبل صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه.

واختتم حديثه قائلًا، أنه مستعد في أي وقت للعب رفقة الفراعنة حال تلقى دعوة خلال الفترة المقبلة كما أنه يحلم بالتواجد مع مصر في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة موريتانيا، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي 

المهدي سليمان

محمد عواد 

مصطفى شوبير 

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم 

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي 

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة 

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد 

حمدي فتحي 

مروان عطية 

ناصر ماهر 

أحمد سيد زيزو 

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه 

عمر مرموش 

محمد صلاح

مصطفى فتحي 

إبراهيم عادل

مصطفى محمد 

أسامة فيصل

 

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

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