الخميس 03 أكتوبر 2024
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عقارات

اليوم، غلق باب التقديم على شقق صبا "Saba"

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تغلق وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق صبا "Saba" والتى تطرحها بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر.

وتطرح الوزارة مشروع "صبا" والذي يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

شروط التقديم في شقق صبا

ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقديم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، 

ونستعرض أنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 )، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

 

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البنك المركزى 6 أكتوبر 6 أكتوبر اليوم البنك المركزى المصرى المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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