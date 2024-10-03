الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانب للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل، للمحاكمة الجنائية.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

ونجحت قوات الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل).

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال السحر والدجل وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد "2" هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – مكبر صوت ومايك – كشاف تصوير لبث الفيديوهات – بالطو أبيض – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

 

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