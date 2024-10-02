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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا الإيطالي يهزم شاختار بثلاثية

أتالانتا الإيطالي
أتالانتا الإيطالي يهزم شاختار بثلاثية

فاز أتالانتا الإيطالي على شاختار دونيتسك الأوكراني 3-0، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتالانتا بهدف الألباني بيرات دجميشيتي بعد مرور 21 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب نادي شالكة الألماني بمدينة جيلسنكيرشن بسبب النزاع في أوكرانيا.

وأضاف النيجيري أديمولا لوكمان الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 44.

وبعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني اختتم راؤول بيلانوفا ثلاثية أتالانتا، ليحقق بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي أول فوز له في دوري الأبطال.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادل سلبي مع آرسنال في الجولة الأولى، ويلعب الفريق الإيطالي على أرضه في الجولة الثالثة أمام سيلتيك الاسكتلندي.

أما شاختار دونيتسك، فقد تجمد رصيده عند نقطة واحدة بعد تعادله السلبي مع بولونيا في الجولة الأولى، وسيخوض اختبارا صعبا في الجولة الثالثة عندما يحل ضيفا على آرسنال في لندن.

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