الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

كواليس أولى جلسات محاكمة الراقصة ليلى بتهمة نشر فيديوهات خادشة.. دفاع المتهمة: لم تتربح من مواقع التواصل.. وقرار عاجل من المحكمة

محاكمة الراقصة ليلي،
محاكمة الراقصة ليلي، فيتو

تفاصيل جديدة شهدتها جلسة محاكمة الراقصة ليلي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وإثارة الغرائز وخادشة للحياء العام، والتحريض من خلالها على الفسق والفجور.

 

دفاع الراقصة ليلى خلال جلسة محاكمتها 

 

أكد دفاع الراقصة ليلى خلال جلسة محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة، أنه تم فحص الهواتف ولم يثبت أي رسائل أو محادثات مع أشخاص، كما أنها لا تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود أي صور أو فيديوهات خادشة للحياء.

طالب دفاع الراقصة ببطلان التحريات، وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة، لكون التحريات مكتبية وتعتمد علي مصدر سري غير معلوم، بالإضافة لعدم وجود ثمة دليل يثبت صحة الوقائع.

 

القاضي يسأل والراقصة تجيب

ووجه القاضي للراقصة سؤال: "أنت بتمارسي الدعارة؟" فردت قائلة: لأ.

 

ظهور الراقصة ليلي بتهمة نشر فيديوهات خادشة

وظهرت الراقصة مريهان الشهيرة بـ ليلى داخل قفص الاتهام مرتدية عباءة سوداء داخل محكمة جنح الدقي لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة ببث فيديوهات فاضحة وتعمد إثارة الغرائز.

 

قرار عاجل من المحكمة بتهمة محاكمة الراقصة

وقررت محكمة جنح الدقي، إحالة قضية الراقصة الشهيرة ليلى في اتهامها ببث فيديوهات فاضحة وتعمد إثارة الغرائز، للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

 

الإتهامات الموجه للراقصة ليلي

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الراقصة ليلى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور، عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

ضبط الراقصة ليلى بتهمة خدش الحياء 

وكانت تحريات ادارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية رصدت قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات. 

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الراقصة ليلى دفاع الراقصة ليلي ظهور الراقصة ليلي الإتهامات الموجه للراقصة ليلي

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز هام أمام بولونيا

معركة الـ 140 دقيقة، تفاصيل فرار قوات النخبة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية (فيديو)

محمد صلاح ينصب نفسه ملكا لإفريقيا في دوري أبطال أوروبا

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

بطلب عراقي، اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن لبنان اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 03 - 10 - 2024

مصر ليست قليلة الحيلة، وزير الخارجية يكشف موقف الدولة من أزمة سد النهضة

منوعات

المزيد

توترات بين الأمير ويليام وشقيقه هاري بشأن مصير مجوهرات الأميرة ديانا

الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بالانتصار على الاعداء

المزيد
الجريدة الرسمية