زد يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا
أعلن نادي زد تعاقده مع ماجد هاني لاعب وسط الزمالك، لمدة 3 مواسم مقبلة.
وقام نادي زد بتقديم ماجد هاني بشكل رسمي بعد الحصول على توقيع اللاعب.
وكان ماجد هاني قد لعب معارا لفريق بلدية المحلة في الموسم الماضي قبل أن ينضم نهائيا إلى زد.
وتعاقد زد مع عمار حمدي قادما من الأهلي بجانب انضمام حمدي علاء لاعب الزمالك.
ونجح زد إف سي، خلال الموسم الماضي في تحقيق المركز السابع بالدوري الممتاز لكرة القدم، في أول موسم له بعد الصعود لدوري الأضواء والشهرة، كما حل وصيف كأس مصر لأول مرة في تاريخه.
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