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درجات الحرارة غدا الخميس 03- 10- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الخميس، ومن المتوقع أن  تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 3-10-2024

حالة الطقس غدًا الأربعاء 2-10-2024 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،و على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   22 والعظمى 30

العاصمة الإدارية: الصغرى 22 والعظمى 30

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 30

بنها: الصغرى 21 والعظمى  29

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 29

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 28

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 27

سيوة: الصغرى 17   والعظمى 29

كاترين الصغرى 12 والعظمى 26

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 30

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى  31

السويس: الصغرى 21 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 34

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 32

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

المنيا: الصغرى 20 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33

سوهاج الصغرى  22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23  والعظمى 36

أسوان: الصغرى 24 والعظمى 36

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