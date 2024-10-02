عرض جثة طفل عثر عليه غارقا في العياط علي الطب الشرعي

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طفل تعرض للغرق في إحدى الترع بالعياط، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أن الطفل خلال لهوه، اختل توازنه وسقط في الترعة ليلقى مصرعه في الحال، دون وجود شبهة جنائية، واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفي، وأفادوا أنهم لم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

غرق طفل في ترعة بالعياط

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق طفل في ترعة بإحدى قرى العياط، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الطفل خلال لهوه، اختل توازنه وسقط في الترعة ليلقى مصرعه في الحال، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.