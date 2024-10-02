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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالجيزة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بالجيزة.

وجاء في أمر الإحالة جنايات الجيزة أن المتهم "محمد م."، 31 سنة، عاطل، في 28 أغسطس 2023، حاز وأحرز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

تعود أحداث الواقعة عندما ضبطت دورية أمنية من قسم شرطة الجيزة، المتهم حال قيامه بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 165 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم، اعترف بالواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه ومتجري المواد المخدرة.

 

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محكمة جنايات جنوب الجيزة الجيزة مخدر الهيروين

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