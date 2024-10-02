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رياضة

2 مليون دولار للبطل، كاف يكشف تفاصيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين وموعد القرعة

امم افريقيا للمحليين
امم افريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن سحب قرعة تصفيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين،  يوم الأربعاء 9 أكتوبر الحالي.

تفاصيل بطولة كأس الأمم الأفريقية

وأوضح الكاف في بيان رسمي انه ستبدأ عملية سحب القرعة على الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة وتستضيف كل من كينيا، أوغندا وتنزانيا نهائيات البطولة في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2025.

وأكد أنه ستُجرى جولتان من التصفيات بنظام الذهاب والإياب، قبل النهائيات الأخيرة حيث ستُقام الجولة الأولى من التصفيات في عطلة نهاية الأسبوع، من 25 إلى 27 أكتوبر، و1 إلى 3 نوفمبر 2024، بينما ستُقام الجولة الثانية من 20 إلى 22 ديسمبر، و27 إلى 29 ديسمبر 2024.

وتُعتبر بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، منذ انطلاقتها في سنة 2009، منصة استثنائية لإستعراض المواهب العالمية وجودة كرة القدم الإفريقية، بالإضافة إلى تطورها المستمر.

واستضافت الجزائر النسخة الأخيرة من البطولة، والتي جذبت آلاف المشجعين وملايين المشاهدين على مستوى العالم، فضلا عن التفاعل الرقمي، نتيجة لشعبية البطولة المتزايدة وجودتها.

وقال كاف في بيان له  إنه تماشيا مع الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المُتمثل في زيادة القوة التجارية لمنافساته، شهدت أيضا بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، زيادة في القيمة التجارية، وقد تم دعم ذلك من خلال زيادة بنسبة 60% في جوائز البطولة، حيث يحصل صاحب اللقب على مبلغ 2 مليون دولار.

وتابع: ستكون استضافة كينيا، أوغندا وتنزانيا لنهائيات البطولة، فرصة للبلدان الثلاث لضبط تحضيراتها لإستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

واختتم: يُعطي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مزيدا من التفاصيل والإجراءات المتعلقة بعملية سحب القرعة.

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