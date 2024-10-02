الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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شاب فلسطيني يوجه الشكر لمصر والإمارات لإنقاذ ساقه من البتر

الشاب الفلسطيني
الشاب الفلسطيني

أعلن الهلال الأحمر الإماراتي عن إنقاذ شاب فلسطيني وعلاجه داخل دولة الامارات بعد خروجه من قطاع غزة عبر التنسيق مع مصر.

جهاد صقر، شاب فلسطيني يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، أصيبت ساقه اليمنى خلال القصف المستمر على قطاع غزة، وظلت تنزف دمًا من هذا الجرح الغائر.

بالتنسيق مع مصر.. الإمارات تنقذ شابًا فلسطينيًا من بتر ساقه

حاول الأطباء في غزة إسعافه ووضعوا أمامه كل الاحتمالات، وكان أرجحها بتر الساق اليمنى كاملةً إذا ما تفاقم الكسر المركب الذي تعرضت له نتيجة رصاصة قناص متفجرة.

وكان هذا الاحتمال أسوأ شيء يمكن أن يتعرض له شاب صغير، لذلك تم التنسيق مع الدولة المصرية لإخراج "جهاد" من غزة للعلاج في الإمارات. 

وكانت مصر كعادتها لا تتأخر عن مساعدة الأشقاء، وبذلت قصارى جهدها لتأمين عبوره إليها، حتى وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة.

وفي مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، تم إجراء الفحوصات الشاملة للشاب الفلسطيني فور وصوله، ورسم مسار علاجي متكامل متعدد المستويات لتجنب أي مخاطر من تهتك الأنسجة والعضلات وتسمم نخاع عظم الساق.

وقال الدكتور مايكل أوجلو، الطبيب المسؤول عن علاجه وهو مختص في تقويم جراحة عظام الأطفال في مدينة برجيل الطبية: "أُصيب الشاب جهاد بكسر مفتوح خطير في أسفل ساقه اليمنى، لذلك اضطررنا لتطبيق علاج معقد لضمان التئام الجرح داخل الساق دون مضاعفات أو مخاطر صحية جانبية. وبعد أن تم تثبيت الكسر بمثبت خارجي دائري، وصل إلى مرحلة التعافي المنشودة بنتائج ممتازة، بفضل جهود الطاقم الطبي وبفضل إيجابية جهاد وعزيمته وإصراره على المشي على ساقه مجددًا."

 

وتقدم جهاد بالشكرًا لكل من ساهم في علاجه في غزة، ومصر التي أمنت خروجي من القطاع، ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وللفريق الطبي الذي قدّم كل الدعم لي في أبوظبي وأنقذ ساقي من خطر البتر."

 

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