دعاء الجمعة، يوم الجمعة هو من خير أيام الأسبوع وأفضلها عند الله، كما انه معروف ان دعاء الجمعة مستجاب وذلك لفضل يوم الجمعة من ناحية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منها, ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم في صحيحه، كما أن في يوم الجمعة ساعة اجابة لا يوافقها رجل مسلم إلا استجيب له لذلك يحرص الكثيرون على دعاء الجمعة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

اللّهم إنّي أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتَ المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلّا بالله اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علم لا ينفع.

اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللّهم إنّي أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري ومن شر لساني، ومن شر قلبي ومن شر منيي.

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعلية والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام.

اللّهم فقهني في الدين، اللّهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا واحفظني بالإسلام راقدًا ولا تشمّت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللّهم إنّي أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، اللّهم حاسبني حسابًا يسيراَ.

اللّهم إنّي أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحُب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مَفتون وأسألك حُبّك، وحب من يُحبِك، وحُب عمل يقربني إلى حُبك.

اللّهم إنّي أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام، اللّهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنتُ، وما أخطأتُ وما عملتُ وما جهلتُ.

ربِ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ وامكر لي ولا تمكر عليّ وأهدني ويسر الهدي إليّ، وانصرني على من بغى عليّ.. ربِ اجعلني لكَ شاكرًا لك ذكارًا، لكَ رهَاباَ، لكَ مطواعًا إليك مخبتاَ أوّاهًا منيباَ، ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبّت حُجتي واهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسْلُلْ سخيمة قلبي

اللّهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني، وانقطاع عمري، اللّهم إنّي أسألك بأني أشهد أنكَ أنتَ الله لا إله إلّا أنتَ الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. اللّهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللّهم نقني منها كما يُنقى الثوب من الدنس، اللّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللّهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.

اللّهم رب السماوات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنتَ آخذ بناصيته، اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللّهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا.

اللّهم جنبني مُنكرات الأخلاق، والأهواء، والأعمال، والأدواء. اللّهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير. اللّهم إنّي أسألك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللّهم قني شر نفسي، وإعزم لي على أرشد أمري.

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت. اللّهم لك الحمد كلّه، اللّهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا مُعطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مُقرب لما باعدت، ولا مُباعد لما قربت.

اللّهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللّهم إنّي أسألك النعيم المُقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللّهم إنّي أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف.

اللّهم إنّي عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللّهم حبّب إلينا الإيمان وزينهُ في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللّهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين،

اللّهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك.

اللّهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضَ عنا. اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هاديًا مهديًا.

اللّهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا. اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنتَ أعلم به مني..

اللّهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللّهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير. اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.