الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة مخالفات بناء خلال حملة مكبرة في الزيتون

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف بالقاهرة، فيتو
ads

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

محافظ القاهرة يتفقد الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة والتجميل

محافظ القاهرة: تقديم تيسيرات للراغبين فى التصالح على مخالفات البناء

 

مخالفات البناء


وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون بإزالة دور مخالف ووقف فورى لعمل تعديل معماري بروف العقار رقم ١٥ شارع توفيق طمبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين سبق وقاموا ببناء مبنى فى الروف وعمل سقف خشبي له بدون تصريح من الحى، وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالته فى المهد، لكن  المخالفين عاودوا المحاولة باقامة سقف خراسانى وتمت الإزالة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وأكد محافظ القاهرة استمرار حملات إزالة البناء المخالف فى كافة مناطق القاهرة خاصة التى تمت بعد تطبيق قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التى تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اعمال بناء مخالف التصالح على مخالفات البناء المتغيرات المكانية بالمحافظة تطبيق قانون التصالح الجديد د إبراهيم صابر محافظ القاهرة وحدة المتغيرات المكانية

مواد متعلقة

محافظ القاهرة ونائب رئيس جامعة عين شمس يتفقدان القافلة التنموية الشاملة بحي أهالينا

الأكثر قراءة

لبنان مش نزهة، إعلامي أمريكي يسخر من إنسحاب الاحتلال سريعًا من الضاحية الجنوبية

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة

منوعات

المزيد

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية