إزالة مخالفات بناء خلال حملة مكبرة في الزيتون

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

مخالفات البناء



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقى شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وفي هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون بإزالة دور مخالف ووقف فورى لعمل تعديل معماري بروف العقار رقم ١٥ شارع توفيق طمبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين سبق وقاموا ببناء مبنى فى الروف وعمل سقف خشبي له بدون تصريح من الحى، وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالته فى المهد، لكن المخالفين عاودوا المحاولة باقامة سقف خراسانى وتمت الإزالة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا.

وأكد محافظ القاهرة استمرار حملات إزالة البناء المخالف فى كافة مناطق القاهرة خاصة التى تمت بعد تطبيق قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التى تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.