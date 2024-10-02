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محافظات

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

أستاذ جامعي بحقوق
أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق

أكد الدكتور منصور محمد، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه تم الموافقة على مذكرة مقدمة من قسم الاقتصاد السياسى بالكلية تضمنت رفع اسم أستاذ مادة الاقتصاد السياسى من تدريس المادة للفرقة الأولى والثالثة بعد تحدثه مع الطلاب بأسلوب غير لائق.

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى

وكان قد قال الدكتور منصور محمد، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، فى أول تعليق على واقعة تداول فيديو لدكتور بالكلية يتحدث بشكل غير لائق مع الطلاب، أن ذلك غير مقبول.

وأكد عميد حقوق المنوفية أن ما فعله أستاذ مادة الاقتصاد السياسى داخل المحاضرة أمر لا يليق بدكتور جامعى سواء كان بجامعة المنوفية أو غيرها.

أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق، والجامعة تحيل الواقعة للتحقيق

وتداول رواد موقع "تيك توك" مقطع فيديو لأستاذ جامعي داخل كلية حقوق المنوفية، يخاطب الطلاب بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء.

تفاصيل فيديو الأستاذ جامعى


الفيديو يظهر وجود طالبات في الصفوف الأولى من المدرج، وخلفهم الطلاب، الذين التقطوا هذه المقاطع المصورة للأستاذ الجامعي.

كما يظهر فى الفيديو الدكتور بجامعة الحقوق متحدثًا مع بعض الطلاب بأسلوب غير لائق فى وجود الطالبات.

وكان قد أكد مصدر بجامعة المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن الواقعة تمت إحالتها للتحقيق.

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