أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

قال الدكتور منصور محمد، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، فى أول تعليق على واقعة تداول فيديو لأستاذ بالكلية يتحدث بشكل غير لائق مع الطلاب، أن ذلك الأمر غير مقبول.

وأكد عميد حقوق المنوفية أن ما فعله أستاذ مادة الاقتصاد السياسى داخل المحاضرة أمر لا يليق بدكتور جامعى سواء كان بجامعة المنوفية أو غيرها.

أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق، والجامعة تحيل الواقعة للتحقيق

تداول رواد موقع "تيك توك" مقطع فيديو لأستاذ جامعي داخل كلية حقوق المنوفية، يخاطب الطلاب بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء.

تفاصيل فيديو الأستاذ الجامعى



وأظهر الفيديو وجود طالبات في الصفوف الأولى من المدرج، وخلفهم الطلاب، الذين التقطوا هذه المقاطع المصورة للأستاذ الجامعي.

كما ظهر فى الفيديو، الأستاذ بكلية الحقوق وهو يتحدث مع بعض الطلاب بأسلوب غير لائق فى وجود الطالبات.



ومن جانبه أكد مصدر بجامعة المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن الواقعة تمت إحالتها للتحقيق.