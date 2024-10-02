حمزة المثلوثي يكشف كواليس غرفة ملابس الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي

تحدث التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس غرفة ملابس الفريق قبل بقاء الأهلي، قائلا إن جميع اللاعبين أغلقوا على أنفسهم جيدًا قبل السوبر الإفريقي، والجميع كان في حالة تركيز بسبب ما حدث قبل المباراة من الإعلاميين واللاعبين السابقين.

وأضاف حمزة المثلوثي، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه حتى لو كان بطريقة هزار فلا يمكن أن تتحدث عن الزمالك بهذه الطريقة، ولا بد أن تحترم المنافس، شعرنا بحالة غضب ووضعنا ذلك في الملعب.

واختتم حمزة المثلوثي: قبل بداية المباراة كنا في غرفة الملابس وتحدثنا عن الروح، وكل ما يهمنا هو الروح والرجولة، ولم نتعاتب على ضياع الفرص أو ما شابه لكن الأهم كان الروح.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.