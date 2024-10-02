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رياضة

جوميز يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاب ياسر علي سبيل الإعارة

مهاب ياسر
مهاب ياسر

وافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي رحيل مهاب ياسر لاعب الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم 

في سياق آخر، أدى حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناسك العمرة بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي علي حساب النادي الأهلي. 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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