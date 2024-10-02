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عقارات

القابضة للمياه: تكليفات صارمة بالتفتيش الدوري وتحديث أنظمة العمل في المحطات

ممدوح رسلان
ممدوح رسلان

أصدر المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال الاجتماع الذى عقده، بحضور  رؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، حزمة من التعليمات الصارمة فى إطار توجيهات السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق، والتى شملت ضرورة المتابعة والتفتيش المستمر على مواقع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال المستويات الإدارية المختلفة فى كل شركة بدءا من مديرى المحطات ورؤساء الأفرع ورؤساء قطاعات التشغيل والصيانة، مع استمرار مرور رؤساء الشركات على المحطات.

وشدد على ضرورة استمرار مرور لجان التفتيش المفاجئة على المواقع، ومتابعة الصيانة الدائمة والمستمرة، وإجراءات التشغيل ومراجعة حالة المولدات، وتتبع حالة المحطات بشكل مستمر، ومراعاة الحفاظ على الشكل اللائق للمحطة، مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بكل موقع.

وأكد أن الأعوام الماضية شهدت تطورا ملموسا فى أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مشددا على ضرورة مواصلة جهود التطوير والتحديث المستمر لأنظمة العمل، والاهتمام بالتدريب الفنى ورفع كفاءة العاملين والفنيين، وتوفير الإمكانيات اللازمة للعاملين لأداء مهامهم بالشكل المطلوب.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان، بالتعاون والدور التشاركى الذى تقدمه الشركة القابضة والشركات المتميزة من شركاتها التابعة فى تقديم الدعم الفنى اللازم لتطوير المحطات،  وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

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