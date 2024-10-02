الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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سياسة

برقية تأييد للرئيس السيسي من مجلس الشيوخ

برقية تأييد من مجلس
برقية تأييد من مجلس الشيوخ للرئيس السيسي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إرسال برقية تأييد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برقية تأييد من مجلس الشيوخ إلى الرئيس السيسي 

وقال رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية: يطيب لمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور انعقاده العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، أن يتقدم بالشكر والعرفان، على ما تبذلونه من جهدٍ بلا كلل في خدمة الوطن العزيز وإرساء دعائم التنمية الشاملة، التي عمت أوجه الحياة كافة، رغم ما تعج به الساحة العالمية من أحداثٍ جسام أثقلت كاهل معظم الدول ودمرت اقتصادياتها ومقدراتها، فًواجهتموها بحكمة واقتدار  مما خفف كثيرًا من آثارها على المواطن المصرى الكريم، بحرصكم الشديد على كرامته وحفظ حقوقه واشباع حاجاته، من خلال الاستراتيجيات والمبادرات العديدة التى اطلقتموها في كافة المجالات بهدف التنمية الشاملة المستدامة التي توفر حياة كريمة وصحية وآمنة لكل المصريين. 

مجلس الشيوخ يتابع تحركات الرئيس السيسي في حفظ السلم والاستقرار 

وتابع مجلس الشيوخ في البرقية: وإذ يتابع المجلس عن بصر وبصيرة تحركاتم الحكيمة على الساحة الاقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على السلم والاستقرار، فإنه يشيد ويقدر سياستكم الواضحة والحاسمة فى حفظ أمن مصر القومى وصون حقوق شعبها ومقدراته، من خلال ما اتخذتموه من قرارات وخطوات وما أبرمتموه من اتفاقيات في هذا الشأن، يقدرها المجلس ويؤيدها ويدعو الشعب المصري إلى الاستمرار في تأييدها والوقوف خلفكم لنعبر بسلام هذه المرحلة التاريخية العصيبة والخطيرة.

التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 

وتقدم مجلس الشيوخ بخالص التهاني وأصدق الأماني للرئيس بمناسبة اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الخالدة التي ستظل شاهدة على عظمة مصر وجيشها في صون حريتها واستقلالها.

 

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