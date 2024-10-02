دفن جثة سيدة من جنوب السودان لقيت مصرعها في حادث سيارة بالمعادي
صرحت جهات التحقيق المختصة في المعادي، بدفن جثة سيدة تحمل جنسية جنوب السودان، بعد أن قام سائق بدهسها، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بمصرع سيدة سودانية دهسها سائق سيارة بمنطقة المعادي.
وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة، في العقد الثالث من العمر، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن ومعرفة أسباب الوفاة.
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