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سياسة

رفع جلسة الشيوخ الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس وغدا انتخاب هيئات مكاتب اللجان

رفع جلسة الشيوخ والعودة
رفع جلسة الشيوخ والعودة للانعقاد غدا

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، على أن يعود للانعقاد غدا الخميس.

تغيير رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

وقبيل رفع الجلسة، دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية إلى التقدم بطلب للأمانة العامة، قبل إعلان التشكيل النهائي للجان في جلسة الغد.

ضوابط تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

  الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.

 

وتنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

مراعاة التخصص في تشكيل اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

 

كما تنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

 

فيما تنص المادة 42 على ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

 

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتنص المادة 43 على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

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