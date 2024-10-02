رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد 7 أكتوبر

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، 7 أكتوبر، وذلك بعدما شهدت الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وقبل رفع الجلسة، حرص المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على توجيه التهنئة للنواب الفائزين فى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وقال فوزى، أن للجان النوعية تقوم بدور كبير، حيث تعد هى المطبخ للعمل البرلمانى، لما تشهده من مناقشات ودراسة لمشروعات القوانين والاتفاقيات وغيرها.

وأضاف أن الحكومة فى انتظار عمل اللجان النوعية، فى إطار التعاون الجيد بين البرلمان والحكومة.

كما شهدت الجلسة، تهنئة رئيس المجلس للأعضاء الفائزين، داعيا لهم بالتوفيق.

أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن اختيار 25 رئيس لجنة نوعية، و50 وكيلا بواقع 2 لكل لجنة، و25 أمينا للسر.

نتائج انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

وجاءت النتائج بالتزكية، بينما لم تشهد هيئات مكاتب اللجان النوعية تغييرات كبيرة في تشكيلها عما كانت عليه في دور الانعقاد الرابي الماضي لمجلس النواب.

وجاءت النتيجة على النحو التالي:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلان: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى

أمين السر: ناصر عثمان

نتيجة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب

2 - لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلان: إبراهيم المصرى - أحمد يحيى

أمين السر: النائب محمد راضى

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلان: أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز

أمين السر: النائب محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس: النائب أحمد بدوى

الوكيلان: أحمد نشأت منصور - مارثا محروس

أمين السر: النائب محمد عبادة

أسماء هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس النواب

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: طلعت السويدى

الوكيلان: رشا رمضان - محمد جنيدى

أمين السر: خالد عبد المولى

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلى

الوكيلان: محمود السيد سعد - محمد سليم

أمين السر: رشا أبو شقة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلان: سامر التلاوى - محمد لبيب

أمين السر: نشأت عباس

8- لجنة الزراعة

الرئيس: النائب هشام الحصرى

الوكيلان: صقر عبد الفتاح - حسن أبو قديرة

أمين السر: محمد عبد القوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: محمد الفيومى

الوكيلان: طارق شكرى - أحمد عبد الحميد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى

الرئيس: عبد الهادى القصبى

الوكيلان: أحمد فتحى - رضوى جعفر

أمين السر: النائبة سلمى أبو الوفا

11 - لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: محمد سليمان

الوكيلان: محمد عبد الحميد - كمال الدين شافعي

أمين السر: حسن عمار

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى

الوكيلان: ياسر عمر - مصطفى سالم

أمين السر: النائب عبد المنعم إمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: محمد مصطفى السلاب

الوكيلان: معتز محمود - شحاتة أبو زيد

أمين السر: النائبة شيرين عليش

14- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعى

الوكيلان: هالة أبو السعد - محمد الجارحي

أمين السر: النائبة مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلان: وحيد قرر - محمود الضبع

أمين السر: النائب محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلان: طارق الخولي - سحر الزار

أمين السر: النائبة أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلان: يوسف الحسينى - نادر مصطفى

أمين السر: النائبة هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدني

الرئيس: نورا علي

الوكيلان: أحمد الطيبى - محمد عبد المقصود

أمين السر: النائبة امانى الشعولى

19- لجنة الشئون الصحية

الرئيس: الدكتور أشرف حاتم

الوكيلان: محمد الوحش - محمد العماري

أمين السر: النائب كريم بدر حلمى

20- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلان: أسامة العبد - منصف نجيب

أمين السر: محمد أبو هاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبدالفضيل

الوكيلان: سولاف درويش - إيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: النائب عاطف ناصف

الوكيلان: نافع عبد الهادى - محمد حمدى دسوقى

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: سامى هاشم

الوكيلان: ماجدة بكرى - منى عبد العاطى

أمين السر: أمل عصفور

24 - لجنة الشئون العربية

الرئيس: النائب أحمد فؤاد اباظة

الوكيلان: عباس السادات - أيمن محسب

أمين السر: أحمد مقلد

25 – لجنة الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجينى

الوكيلان: محمد الحسينى - أحمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش

تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر" لـ25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

كما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.