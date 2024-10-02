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وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من طلاب الجامعات ذوي الهمم

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وفدًا من طلاب الجامعات من الأبناء من ذوي الإعاقة "البصرية والسمعية والحركية وطلاب الدمج" في بداية جولتهم الميدانية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ومؤسسة صناع الحياة ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية في حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الخامسة بتنظيم زيارات لهم للتعرف على معالم العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بهذا  اللقاء،  مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية منح ذوي الإعاقة كل الاهتمام والدعم، حيث خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويًا احتفالية «قادرون باختلاف»، فضلا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظم حقوقهم ومكتسباتهم، موضحة تعدد جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة انطلاقا من التزام الدولة المصرية بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم، حيث حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء وتوزيع الهدايا عليهم.



ونظمت وزارة التضامن الاجتماعي النسخة الأولى للزيارات بجولة لعدد 70 من الأبناء من ذوي الإعاقة بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لزيارة العاصمة الإدارية وبوجود قيادات العمل بالوزارة بقطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد واسع من متطوعي مؤسسة صناع الحياة للتعرف على المشروعات والإنجازات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية ودمج الأبناء من ذوي الإعاقة بالمجتمع.

وتأتي الجولة تزامنا مع احتفالات السادس من أكتوبر والتى أضفت مزيدًا من البهجة للأبناء لتعزيز دورهم فى المجتمع ومشاركتهم ودمجهم فى كافة مناحى الحياة.

وانطلقت الجولة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بالحي الحكومي لتتضمن زيارة لمقر شركة العاصمة، حيث يشاهد الأبناء فيلما تقديميا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يليها زيارة للحى الحكومى ومنطقة ساحة الشعب ومبنى البرلمان الجديد ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، حيث التقاط الصور التذكارية.

ومن جانبهم أعرب الأبناء عن سعادتهم بهذه الزيارة،  موجهين الشكر الي الرئيس على رعايته لذوي الإعاقة.

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