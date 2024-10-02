العجمي التعليمية تكشف تفاصيل تعدي طالبة على زميلتها داخل مدرسة

كشفت هبة سليمان، مدير ادارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، تفاصيل واقعة تعدي طالبة بمدرسة مجدي بن حليم بالصف الثالث الإعدادي على طالبة أخرى بالصف الأول الاعدادي داخل المدرسة، قائله: انه أثناء اليوم الدراسي قامت طالبه بالصف الثالث الاعدادي بضرب زميلتها بالصف الأول الاعدادي أثناء تواجدها أمام المقصف المدرسي لشراء احتياجاتها.

وأضافت مدير إدارة العجمي التعليمية، انه حدث تعدي بالأيدي من الطالبه علي زميلتها وقامت بأيقاعها علي الارض وأكملت التعدي عليها، وتدخلت إدارة المدرسة علي الفور وفصلت بين الطالبتين.

وأوضحت مدير الادارة، انه لم يجري التعدي علي طالبه الصف الأول الاعدادي باي ألات حاده كما تردد، والا كانت هناك عقوبه كبيرة علي الطالبة المعتدية، وأكدت انه جري فصل الطالبه المعتديه لمده اسبوع عقابا لها علي ماحدث.

وأجرت لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة العجمي التعليمية، تحقيقاتها في الواقعة،بحضور رئيس مجلس أمناء إدارة العجمي التعليمية جمال الطلخاوي، والتي أثبتت الواقعة، غير أن ولي أمر الطالبة المعتدي عليها تنازل عن أي شكوي ضد الطالبه.

وقال جمال الطلخاوي، رئيس مجلس الامناء: ان قرار فصل الطالبة المعتدية لمده اسبوع جاء ليراعي صالح الطالبه رغم خطأها خاصه انها لا زالت طفله، مؤكدا ان أسرة الطالبة المعتدى عليها تنازلت عن أي شكاوى حرصا أيضا علي المصلحه العامة، والعقاب جاء لحدوثه داخل المدرسة وأثناء سير العملية التعليمية.

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