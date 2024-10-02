نيابة الجمرك تعاين موقع انهيار عقار رأس التين

واصلت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التحقيق فى واقعة انهيار عقار بمنطقة رأس التين، ما أسفر عن مصرع أم وطفلها، جرى انتشالهما من تحت الأنقاض.

وتوجه فريق من النيابة العامة إلى موقع العقار المنهار لمعاينته، وأمر بتشكيل لجنة هندسية من حى الجمرك لمعاينة العقار ووضع تقرير فنى هندسى يوضح أسباب الانهيار، واستدعاء مسئولى الحى لسؤالهم، والتصريح بدفن جثتي الضحيتين.



وأسفر انهيار العقار رقم 6 بشارع "النعنانى" بمنطقة رأس التين فى حى الجمرك بالإسكندرية عن مصرع أم وطفلها فيما تدخلت العناية الالهية ونجت ابنتها الطفلة، حيث جرى انتشالها من تحت الأنقاض.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار العقار رقم 6 حارة النعناني متفرع من شارع رأس التين بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.



وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك رفقة سيارات الإسعاف.



تبين من المعاينة انهيار أسقف منزل قديم مكون من طابقين.



أسفر الانهيار عن مصرع "دعاء السيد"، 25 سنة، ربة منزل، وإصابة ابنها "أحمد حسن" 4 سنوات، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.



ووفقًا لشهود عيان، المتوفاة منفصلة عن زوجها وتركت منزل زوجها في القاهرة وعادت بطفليها "أحمد" و"ريتال" 6 سنوات إلى الإسكندرية واستأجرت غرفة بالمنزل المنهار.



وروى شهود العيان مأساة الاسرة وأوضحوا أن الأم شعرت باهتزاز المنزل قبل انهياره فاحتضنت طفليها بملاصقة الحائط لإنقاذهما إلا أن انهيار الأسقف أسفر عن وفاة الأم وابنها ونجاة الطفلة.



ووضع حي الجمرك حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة، فيما جري رفع الأنقاض.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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