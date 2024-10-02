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أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق، والجامعة تحيل الواقعة للتحقيق

استاذ جامعى بحقوق
استاذ جامعى بحقوق المنوفية يخاطب الطلاب بأسلوب غير لائق

تداول رواد موقع "تيك توك" مقطع فيديو لأستاذ جامعي داخل كلية حقوق المنوفية، يخاطب الطلاب بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء.

تفاصيل فيديو الأستاذ جامعى

الفيديو يظهر وجود طالبات في الصفوف الأولى من المدرج، وخلفهم الطلاب، الذين التقطوا هذه المقاطع المصورة للأستاذ الجامعي.

كما يظهر فى الفيديو الدكتور بجامعة الحقوق متحدثًا مع بعض الطلاب بأسلوب غير لائق فى وجود الطالبات.

ومن جانبها أكد مصدر بجامعة المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن الواقعة تمت إحالتها للتحقيق. 

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