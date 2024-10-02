نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة بقرية الكلاحين

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط.

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 2287 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 65 أسرة.

مديرية الأوقاف بقنا

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 650 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 125 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتي استفاد منها 68 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 200 مزارع.

تكافل وكرامة

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي طلبات الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، والحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنميه الأسرة والتي استفاد منها 900 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 150مواطن.

مديرية التعليم بقنا

كما عقدت مديرية التربية والتعليم عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 40 مواطن، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 170 مواطن , كما نظمت مكتبة مصر العامة انشطة ترفيهية وثقافيةه استفاد منها 315 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 428 مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 273 مواطن، فيما قامت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بإجراء امتحانات فورية وندوات لعدد 200 مواطن، ونظمت الوحدة المحلية حملات نظافة استفاد منها 7000 مواطن، ونظمت هيئة الإسعاف المصرية دورات تدريبية وتوعوية لـ 60 طالب.