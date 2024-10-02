الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لعدم الاختصاص، قرار من المحكمة بشأن قضية الراقصة ليلى المتهمة بنشر فيديوهات خادشة

الراقصة ليلي من داخل
الراقصة ليلي من داخل قفص الاتهام

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، إحالة قضية الراقصة الشهيرة ليلى في اتهامها ببث فيديوهات فاضحة وتعمد إثارة الغرائز، للمحكمة الاقتصادية لعدم الاختصاص.

وظهرت الراقصة مريهان الشهيرة ب ليلي داخل قفص الاتهام مرتدية عباءة سوداء داخل محكمة جنح الدقي لنظر أولى جلسات محاكمتها بتهمة ببث فيديوهات فاضحة وتعمد إثارة الغرائز.

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة الراقصة ليلى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور، عبر إظهار مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح عبر زيادة نسب المشاهدات.

ضبط الراقصة ليلى بتهمة خدش الحياء 

رصدت تحريات ادارة مكافحة جرائم الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام الراقصة والتيك توكر ليلى ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية وتطبيق تيك توك تتضمن ارتدائها ملابس شبه عارية وبدل رقص غير مطابقة للمواصفات.

وتم رصد عدد من مقاطع الفيديو لها أثناء الرقص في الساحل الشمالي دون ملابس داخلية أسفل بدلة الرقص كما ينص قانون المصنفات.

وأشارت التحريات إلى قيام الراقصة ليلى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، تستعرض فيها أجزاء حساسة من جسدها، على السوشيال ميديا والإساءة لقيم المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

محكمة جنح الدقي الراقصة الشهيرة ليلى بث فيديوهات فاضحة محكمة الاقتصادية

مواد متعلقة

وصول الراقصة ليلي لنظر جلسة محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بالعجوزة

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الراقصة ليلى بتهمة بث فيديوهات فاضحة

استدعاء زوج سيدة قفزت من الطابق الرابع خوفا من تعديه عليها بأكتوبر

حبس عاطل بتهمة حيازة 28 كيسا من مخدر الآيس في كرداسة

النيابة تعاين انهيار جزئي لعقار بالدقي

أسرة شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث: كان بيعلق الستارة

تفاصيل اتهام ممرضة لعاطل بالتعدي عليها، والمتهم: محصلش

الأكثر قراءة

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

المزيد
الجريدة الرسمية