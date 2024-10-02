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محافظات

باستثمارات 600 مليون دولار، محافظ قنا يعلن إقامة محطة طاقة شمسية بنجع حمادي

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،، عن إقامة محطة طاقة شمسية بطاقة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء وتغذية المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج الألومنيوم، بواسطة شركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 600 مليون دولار.

 جاء ذلك خلال استقباله محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة، لعرض خطة الشركة نحو تطوير وتنفيذ المشروع وما سوف يستلزمه ذلك من تعاون بين الجانبين، وكذا التشاور بشأن تخصيص المساحة المطلوبة لإقامة محطة الطاقة الشمسية.

مشروعات الخطة العاجلة

وقال "عبدالحليم" أن المشروع يعد واحدًا من مشروعات الخطة العاجلة العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري لإدخال قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، مما يعمل على خفض إعتماد الدولة على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، موضحا أن المشروع سيمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الطاقه  الكهربائية التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

استخدام الطاقة الجديدة 

وأشار محافظ قنا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر وتنوع مصادر الطاقة، والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (النظيفة) ومنها الطاقة الشمسية،  وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات الصناعية.

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