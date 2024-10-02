الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تكشف تفاصيل برنامجها التأهيلي لسوق العمل

تقدم الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران إحدى شركات وزارة الطيران المدني برنامج "المهارات التأهيلية لسوق العمل".

ويهدف البرنامج إلى تزويد خريجي الجامعات بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، من خلال أربع ورش عمل متتالية تشمل:

- مهارات التواصل الفعال

- الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي

- خدمة العملاء والتسويق

- مهارات المقابلة الشخصية

برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل

ويُعقد البرنامج على مدار أربعة أيام في مقر وزارة الطيران المدني بطريق مطار القاهرة، ويستهدف الفئة العمرية من 22 إلى 35 عامًا من الحاصلين على مؤهلات عليا، وذلك في خلال 100 يوم.

وكان من ضمن فعاليات اليوم الأول ٣٠ /٩ /٢٠٢٤ إنطلاق ورشة "مهارات التواصل الفعّال" بمناقشة الشباب وتقسيمهم إلى فرق عمل، حيث تم تكليف كل فريق بأدوار محددة.

وقد أثنى المشاركون على القيمة المضافة التي اكتسبوها من الورشة، خاصة فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الآخرين.

تمحورت فعاليات اليوم الثاني١ /١٠ /٢٠٢٤ حول ورشة تحت عنوان "الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي"، حيث استعرض المحاضر الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي،حظيت الجلسة بتفاعل إيجابي من المشاركين، الذين قدموا آراءً بناءة وأبدوا اهتمامًا بتطبيق ما تعلموه في حياتهم العملية.

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان

وياتي ذلك في إطار المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

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